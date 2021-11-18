Польща - суверенна країна і не визнаватиме жодних домовленостей між Меркель та Лукашенком, - Дуда

Варшава не визнаватиме жодних домовленостей, які буде досягнуто щодо нормалізації ситуації на білорусько-польському кордоні без її участі, зокрема між виконуючою обов’язки канцлера ФРН Ангелою Меркель та Олександром Лукашенком.

Про це в середу заявили представники польської влади, зокрема президент Анджей Дуда та члени польського уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, під час візиту до Чорногорії президент РП Дуда заявив, що у телефонній розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром він підкреслив: Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони. Він зазначив, що має на увазі телефонні розмови Меркель з Лукашенком.

Президент РП підкреслив, що Варшава реалізовуватиме лише такі домовленості, у виробленні яких братиме безпосередню участь.

"Ми - суверенна країна, яка має право самостійно вирішувати про себе і ми без жодних умов реалізовуватимемо це право",- підкреслив Дуда.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в ефірі телеканалу TVP Info заявив в середу, що польська влада прийняла рішення не вести переговорів з Росією щодо кризи на польсько-білоруському кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

"Наша влада прийняла рішення не проводити таких переговорів. Я також не бачу з російської сторони бажання проводити такі розмови",- заявив Ясіна.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив у середу, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів телефонну розмову з Меркель про ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

Раніше представники польської влади заявляли, що безпосередні переговори західних лідерів з Лукашенком не є вдалим рішенням.