Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.
"Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає. Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії", - наголосила вона.
Відтак зазначається, що в середу в Німеччині було виявлено 52 826 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 294 смерті від недуги, що теж стало антирекордом. Загальна кількість загиблих від COVID-19 від початку пандемії сягнула 98 274 осіб.
За словами Меркель, на місцевому та федеральному рівнях необхідно запровадити більш суворі обмеження, аби стримати поширення хвороби.
Серед іншого вона запропонувала запровадити обов’язкову перевірку сертифікатів вакцинації або COVID-тестів при використанні громадського транспорту та перебування в офісах, а також посилити обмежень на відпочинок.
Зауважимо, що наразі лише 68% німців отримали два щеплення від COVID-19. Це нижче середнього показника у порівнянні із рештою країн ЄС. Водночас 5% населення країни вже встигло зробити тертю бустерну дозу щеплення.