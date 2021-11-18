Новини • Коронавірус і карантин

Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає

23 337177
Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає
Упродовж минулої доби у Німеччині виявили понад 52 тисячі нових випадків інфікування COVID-19, що є новим сумним рекордом від початку пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.

"Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає. Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії", - наголосила вона.

Відтак зазначається, що в середу в Німеччині було виявлено 52 826 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 294 смерті від недуги, що теж стало антирекордом. Загальна кількість загиблих від COVID-19 від початку пандемії сягнула 98 274 осіб.

За словами Меркель, на місцевому та федеральному рівнях необхідно запровадити більш суворі обмеження, аби стримати поширення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус, про вихід всіх регіонів з "червоної" зони говорити зарано, - Шмигаль

Серед іншого вона запропонувала запровадити обов’язкову перевірку сертифікатів вакцинації або COVID-тестів при використанні громадського транспорту та перебування в офісах, а також посилити обмежень на відпочинок.

Зауважимо, що наразі лише 68% німців отримали два щеплення від COVID-19. Це нижче середнього показника у порівнянні із рештою країн ЄС. Водночас 5% населення країни вже встигло зробити тертю бустерну дозу щеплення.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • василь лялик
    Тобто, привито 68% а така епідемія? Ця вакцина допомагає, як мертвому кадило.
  • Атас Злой
    Тобі мабуть на лобі треба написати що б ти зрозумів - ВАКЦИНА ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ , У РАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗНАЧНО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ ЙОГО НАСЛІДКИ. Від ковіда гинуть одиниці щепленних, абсолютна більшість померлих - антиваксери або власники куплених сертифікатів. У Німеччині населення у два рази більше (83 млн), захворюваннь теж у два рази більше, а смертність у чотири рази нижча, аніж в Україні.
    https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24
  • Ksenia VB
    Наш през не лякається.
    Оре на футболі під півасік.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини