В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 17 листопада в Україні:
зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377);
297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 907 осіб;
летальних випадків – 752;
одужало – 19 633 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 284 008 осіб;
одужало – 2 704 217 осіб;
летальних випадків – 79 506;
проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.