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В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали
В Україні зафіксовано 20 591 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 18 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377);

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 госпіталізовано – 3 907 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 летальних випадків – 752;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 одужало – 19 633 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 захворіло – 3 284 008 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 одужало – 2 704 217 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 летальних випадків – 79 506;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 13

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Давайте долпоепы, пооткрывайте школы - еще большее "плато" будет, раз вам 800 трупов в день мало
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