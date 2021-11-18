Розповсюдження даних - це кримінальна відповідальність, - Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він сказав в ефірі на телеканалі "Україна 24".
"За ці кілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою, а ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив Арахамія.
Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.
"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він. Водночас Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація щодо "вагнерівців" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.
Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.
У жовтні Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.
Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців".
Причиною зриву операції могла стати неприязнь між на той час керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою та представниками Офісу президента. Так вважають розслідувачі з Bellingcat.
Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.
З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.