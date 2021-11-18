Розповсюдження даних - це кримінальна відповідальність, - Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації із затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він сказав в ефірі на телеканалі "Україна 24".

"За ці кілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою, а ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив Арахамія.

Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.

"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він. Водночас Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація щодо "вагнерівців" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.

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Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.

У жовтні Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)

Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців".

Причиною зриву операції могла стати неприязнь між на той час керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою та представниками Офісу президента. Так вважають розслідувачі з Bellingcat.

Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.

З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.