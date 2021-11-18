Захід має трирівневий пакет стримування агресії Росії проти України, - Кулеба

Українське бачення загроз з боку Росії цілком збігається з баченням міжнародних партнерів. Тому Україна та Захід працюють над планом стримування російської агресії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії, включно з військовим. Тому йдеться не про "побоювання", а про цілком реалістичну оцінку загроз. Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі я говорив із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає. Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр і подальших агресивних дій", - розповів він.

Наразі українські дипломати, за словами міністра, цілодобово займаються зміцненням безпеки України, а найголовніше - стримуванням Росії.

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"Ми працюємо над тим, щоб консолідувати такий рівень міжнародної підтримки України, щоб у Москви в принципі не було бажання навіть розпочинати будь-які військові авантюри. За підсумками переговорів у Вашингтоні та Брюсселі, я переконаний, що нам це вдається. Партнери готові підтримувати нас не лише словом, а і ділом", - пояснив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна разом з міжнародними партнерами працює над комплексним трирівневим планом стримування агресивних дій Росії. Перший рівень - дипломатичний та полягає в тому, щоб партнери робили сильні, вчасні публічні і непублічні заяви на підтримку України.

"Другий рівень - економічний. Йдеться про нові і болісні економічні обмеження, які можуть бути запроваджені в разі нових агресивних дій Росії. Він має мати в собі удари в найболючіші місця, включно з проєктом "Північний потік-2", - зазначив він.

А третій рівень, як розповів міністр, військово-оборонний. Цей рівень стримування полягає в тому, щоб зміцнити обороноздатність України завдяки допомозі партнерів. Зокрема, шляхом надання додаткового озброєння, поглиблення взаємодії у сфері розвідки та підвищення військової присутності в повітрі та на воді у Чорному морі.

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"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами в залежності від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива", - резюмував Кулеба.