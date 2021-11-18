Арахамія про справу "вагнерівців": Головна помилка ОПУ - дали втягнути себе в політичну провокацію. Треба було одразу сказати, що такі операції не коментуються

Найвище керівництво України взагалі не мало коментувати операцію із захоплення бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Головна помилка вищого керівництва країни - що їх втягнули в цю суто політичну провокацію. Це не про зраду і так далі. Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати була операція чи ні все, що вони (влада. - Ред) повинні були сказати - такі операції не коментуються. Все. І закрили б на цьому весь ефір. А далі б пішли, як належить - згідно із законом", - сказав Арахамія.

При цьому політик додав, що Україна виглядає смішно в очах партнерів, коли спецоперації обговорюються в ефірах на телебаченні.

"Зараз нам офіційно НАТО каже: є загроза військової агресії, ЦРУ каже: "Росія накопичує війська". НАТОвські партнери нам передають секретні розвіддані. І вони нам ставлять просте запитання: "Хлопці, у вас "дах поїхав"? Вам можна взагалі дані давати? У вас тут через день про спецоперації передачі показують", - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців".