Дії РФ у космосі підривають стратегічну стабільність, - глава Пентагону Остін

Безвідповідальне застосування Росією протисупутникової зброї в космосі підриває стратегічну стабільність та створює загрозу для всієї міжнародної спільноти.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується випробування (Росією. - Ред.) протисупутникової зброї, найбільше бентежить небезпека, яка виникла для міжнародної спільноти. Це (поведінка Росії. - Ред.) підриває стратегічну стабільність", - зазначив Остін.

Крім того, за його словами, викликає занепокоєння нарощування збройних можливостей у космосі, до якого вдається РФ.

"Ми закликаємо Росію та всі країни діяти у відповідальний спосіб. ... Жодна із цих дій (зосередження сил РФ, а також випробування в космосі. - Ред.) не сприяє безпеці й викликає у нас глибоке занепокоєння", - наголосив міністр оборони США.

Раніше міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на космічній орбіті.

Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції. Ці випробування засудили також в NASA.

Вранці 15 листопада МКС двічі ухилилася від зіткнення з космічним сміттям. Екіпажу станції довелося перейти в кораблі "Союз" і Crew Dragon.

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