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МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

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МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення
Міністерство охорони здоров’я винесло Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" на громадське обговорення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам.

Так, законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:

- врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;

- створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;

- забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням,

- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);

- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Ми вийшли на плато - 800 трупів на добу, можна покурити трави і розслабитись. Все ж стабільно...
  • Oljik
    Вони не курять, вони нюхають.))
  • Підлога Маккартні
    а як же айкоси зеленського?
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