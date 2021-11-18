Моравецький про міграційну кризу: Можливо, вона створена лише для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що у питанні штучної міграційної кризи на кордонах ЄС Білорусь і Росія діють спільно, і їхньою метою може бути, у тому числі, відволікати увагу від підготовки нової атаки проти України. Він закликав до жорсткої позиції перед тиском Лукашенка, застерігши, що інакше цим маршрутом до Європи можуть рушити "мільйони" мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю німецькому Bild.

На запитання, чи побоюється він, що ситуація може перерости у воєнний конфлікт, Моравецький відповів, що "не можна виключати нічого".

"Ми не можемо виключати нічого. Лукашенко й Путін явно реалізують стратегію, що має на меті дестабілізувати Захід. Ми не знаємо, що ще вони планують. Можливо, що криза на кордоні створена тільки для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України", - сказав прем’єр.

Він висловив сподівання, що міжнародний тиск все ж спрацює і ситуація закінчиться тими 20 000 мігрантами, які вже встигли потрапити в Білорусь, а якщо спинити процес їхнього прибуття - ЄС може допомогти повернути цих людей у рідні країни.

Моравецький наголосив також, що ЄС повинен зайняти жорстку позицію, щоб за деякий час не зіткнутися з ще більшим потоком мігрантів через Білорусь.

"Якщо зараз не стримати ці тисячі мігрантів, то скоро ми побачимо сотні тисяч і мільйонів тих, хто намагається потрапити до Європи. Якщо рішуче не захищати наші європейські кордони, сотні мільйонів з Африки чи Близького Сходу спробують дістатися до Європи, зокрема до Німеччини. У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?", - заявив Матеуш Моравецький.

Щодо розмов Ангели Меркель з Лукашенком він відповів, що для Польщі важливо, аби "жодних рішень не приймали у неї за спиною", але якщо розмова йшла про те, як відправити мігрантів з Білорусі назад додому - тоді будь-яка ініціатива є в інтересах Польщі.

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Моравецький також негативно оцінив політику Ангели Меркель під час міграційної кризи 2015 року. "Я думаю, що ця політика 5-6 років тому була неадекватною. Це поставило під загрозу суверенітет багатьох країн і створило штучний мультикультуралізм. Це небезпечно для Європи та світу", - зазначив прем’єр.

Моравецький торкнувся також питання "Північного потоку-2", зазначивши, що закликатиме і нового канцлера Німеччини зупинити проєкт.

"Давайте не давати Путіну додаткові гроші, сплачуючи за енергоресурси, щоб він міг і далі нарощувати озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, вдень 16 листопада на КПП "Брузги-Кузниця" на кордоні між Білоруссю й Польщею сталися масштабні сутички між мігрантами й польськими службовцями, які не давали їм перетнути кордон.

Вдень 17 листопада з’явились повідомлення, що велика кількість мігрантів з табору біля КПП зібрали свої речі та рушили кудись у супроводі білоруських службовців. Білоруська сторона заявила, що їх переселяють в опалювані приміщення.

Також 17 листопада відбулася друга розмова Ангели Меркель з Александром Лукашенком щодо ситуації на кордоні ЄС.

Єврокомісія оголосила, що надає 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.