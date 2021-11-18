Дивуюся тим, хто йде працювати в Кабмін. Ці міністри – "хлопчики для биття", на яких списують падіння рейтингу, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

Кадрова політика нинішнього президента Володимира Зеленського абсолютно недолуга.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Якщо я не помиляюся, за два роки це вже буде 52 міністр (міністр культури Олександр Ткаченко. - Ред.), який піде у відставку. З огляду на те, що кількісний склад Кабінету Міністрів був від 16 до 19 чоловік, за цей час у повному складі оновилися три уряди. Про що це свідчить? Про абсолютно недолугу кадрову політику...Скільки б ви не змінювали міністрів, але ситуація виявляється, як в тій байці: "Хоч десять раз пересідайте, немає хисту - от і все". Можливо, проблема в цьому, а не в кількості міністрів та днів, які вони пропрацювали?", - зазначає він.

Люди шукали нові обличчя, але це закінчилося страшним експериментом, коли тепер усі, хто за них голосував, повинні визнати: виявилося, що не справилися. Тому що немає ні досвіду, ні фахових знань. За міністрів часто голосували тільки із бажання комусь "насолити" або сподобатися", - продовжує Соболєв.

"Можливо, там були непогані люди із досвідом, наприклад, Резніков та Рябікін. Але, на жаль, вони потрапляють в систему, коли змушені виконувати те, що не веде до добра. Для нас уряд – це не Резніков чи Рябікін. Уряд – це Зеленський. Навіть не Шмигаль. Прізвище міністра, прем’єра у системі, яку він організував, Зеленський. Тому я дивуюся тим, хто погоджується йти працювати в Кабмін, яких використовують, "витирають" ними, як ганчіркою, весь непотріб, далі викидають з уряду, а у окремому випадку ще й відкривають провадження, перед цим хвалячи, що він був найкращим першим віце-прем’єром…", - каже нардеп.

Соболєв ствердно відповів на запитання, чи мова саме про єксміністра економіки Олексія Любченка.

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"Звичайно. Так от "витерли ноги" й пішли далі. Для мене залишається дивиною, коли ця так звана монобільшість і проводжає аплодисментами попередніх міністрів, і зустрічає так само нових. Тобто усе у них добре. Тільки чому уже змінився 51 міністр? Чому вже другий прем’єр? Тому що урядом керує не Гончарук чи Шмигаль, а Зеленський. Тому на кого б їх не змінювали, якщо залишається та ж політика, наслідки будуть відповідними", - зазначає парламентарій.

"Ці міністри – це "хлопчики для биття", на яких можна списувати падіння рейтингу. Але ж ми чудово розуміємо: падає рейтинг не членів уряду чи його керівника, а особисто Зеленського і, як його продовження, "слуг народу". Ми бачимо, як усе "сиплеться", - додав Соболєв.

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