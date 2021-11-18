Четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом на Вінниччині, - ДСНС. ФОТО (оновлено)

Шестеро людей серед яких четверо дітей загинули на Вінниччині, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Вже сьогодні у Вінницькій області, ймовірно через отруєння чадним газом, загинуло знов четверо дітей та двоє дорослих", - йдеться в повідомленні.

Населений пункт, в якому сталася трагедія, та її обставини не вказуються

Однак ратяувальники закликають батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду та змалечку навчати їх основам безпеки.

В Департаменті комунікації Нацполіціїї повідомили, що до правоохоронців 18 листопада звернулася староста села Мар’янівка про те, що в приватному будинку виявлено мертвими двоє дорослих та четверо малолітніх дітей.

На місці події слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводять першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку.

В результаті загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їх діти віком 6, 8, 9 та 11 років.

Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

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