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За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр

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За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр
На тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії. Припускається, що це може статися цієї зими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіла виданню заступниця міністра оборони Анна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.

За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

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"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Так це і є програма зеленського. Спершу він почав принижувати армію, зменшувати фінансування.. Потім здав всі спецоперації ГУР. Ще і організував замах на нашого легендарного розвідника.
    Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
    Все воно йде до одного.
  • Колыван Спикер
    Конечно стран "партнеров"...Своих то генералов, разведчиков увольняете! И Академию Разведки расформировываете!
  • Колыван Спикер
    началось со всех щелей....Знают Зе ублюдки что граждане будут протестовать получмв платежки, отключения, холод в квартирах, повышение цен на продукты и товары.....Уже начинают на упреждение. И путлер нападет...Так что сидите и не рыпайтесь лохи!
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