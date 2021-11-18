Сьогодні Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід Леросу

Печерський райсуд Києва сьогодні, 18 листопада, продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Гео Леросу.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 15:30 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15 відбудеться продовження суду (провадження 757/60393/21-к) по обранню мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському та за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це. Запрошую журналістів на судове засідання", - розповів політик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.