Керівнику однієї з шахт "Волиньвугілля" повідомлено про підозру у фінансуванні терористів "ЛНР", - контррозвідка СБУ

Керівник однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" підозрюється у фінансування терористів так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з представниками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП "Волиньвугілля".

З словами силовиків, відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР". Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до "бюджету" терористів.

Слідчі СБУ у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Посадовцю держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом уже скеровано до суду.

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