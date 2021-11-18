Соболєв про те, чому "Батьківщина" підтримала відставку Разумкова: Не можна було далі тримати його "в лабетах" Зеленського

Після того, як Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади спікера, він має можливість ідентифікувати себе, як особистість зі своєю власною програмою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Я звертався до "слуг народу", у яких пан Разумков на виборах йшов першим номером у списку. Не у нас же він був! Так, на посаді він з нас трошки знущався, коли не ставив у порядок денний наші питання, коли проводили так звані режими спецголосувань, що уже стало практикою. Так от я у своєму зверненні говорив: "Він реально додав вам шалений відсоток. Можливо, більшість із вас взагалі б зараз не були в парламенті. А ви голосуєте за його відставку", - зазначив нардеп.

Він також пояснив, чому більшість депутатів "Батьківщини" голосували за відставку Разумкова з посади спікера ВР.

"На наш погляд, не можна вже було далі тримати Разумкова "в лабетах" Зеленського. Треба було "обірвати", як я сказав, ту "пуповину", яка не давала змогу Разумкову проявити себе. Він повинен нам за це дякувати!" - додав Соболєв.

Також він детально зупинився на тому, яку розмову мав з Разумковим зранку того дня, коли ухвалювалось рішення щодо відставки спікера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дивуюся тим, хто йде працювати в Кабмін. Ці міністри – "хлопчики для биття", на яких списують падіння рейтингу, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

"Зранку перед голосуванням за дорученням фракції (і це була моя принципова позиція) зайшов до пана Дмитра і сказав: "Подайте у відставку. Ви ж бачите, яка ситуація. 100 відсотків, що є 270 голосів "за". Ми проголосуємо, вибачте, бо не ви – наш перший номер списку. Але як бути головам комітетів чи заступникам голів, які вас підтримують? Вони ж стають під загрозою звільнення з цих посад. Якщо ви йдете на власний політичний проєкт, то уже зараз його оголошуйте і давайте "хитати" ситуацію з дострокових парламентських виборів", - згадує нардеп.

Соболєв також вважає, що зараз треба робити усе можливе, щоб наблизити дострокові вибори.

"Відставка Разумкова це робить і дає йому гарний шанс проявити себе, як окрема політична фігура, а не й надалі знаходитися в тіні Зеленського", - ствержує він.

"Хто б що не казав, для нас це було голосування, яке дає можливість вирішити одразу декілька питань. Перше, запустити новий проєкт Разумкова, що і сталося. Друге, це дало йому нагоду ідентифікувати себе, як особистість зі своєю власною програмою. Можливо, це та, із якою він йшов минулого разу на вибори. Зеленський та більшість "слуг" її зрадили. А тепер це буде програма Разумкова. Третє, це дає йому можливість проводити нормальну політичну діяльність. Яку б він міг вести з посади спікера?! Ніяку! Тому нас тут обвинувачувати ні в чому. Ми відкрито йому сказали, що голосуватимемо. Більше того, радили подати у відставку, щоб зберегти якомога більше людей. Однак він вирішив інакше та йти до кінця. Так і зробив. На мій погляд, це була помилка. Але час покаже", - резюмував Соболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подав звернення про створення об’єднання "Розумна політика": у списку 25 нардепів. ДОКУМЕНТ

Весь текст інтерв'ю Соболєва читайте за посиланням.