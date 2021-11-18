Брехня і ганебна поведінка Зеленського підриває основи національної безпеки України та руйнує довіру міжнародних партнерів, - "ЄС"

Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що ніякої операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців.

"Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat", - йдеться у заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat.

У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація.

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У Bellingcat також виявили, що вказівку про відтермінування операції дав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Сам Єрмак також неодноразово заявляв, що цього не було і не могло бути.

Такі дії з боку Офісу Президента призвели до зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців". Через це злочинці, причетні до окупації частини території України, які вбивали українських військових та мирних жителів на Донбасі, можуть уникнути відповідальності за свої злочини та справедливого покарання.

При цьому президентська більшість в парламенті створила свою кишенькову слідчу комісію для відбілювання репутації влади.

Ця ганебна поведінка команди Зеленського підриває основи національної безпеки країни та руйнує довіру до України міжнародних партнерів.

Фракція "Європейської Солідарності" вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер". Ми закликаємо представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії. Встановлення істини у цьому питанні – це справа державної ваги", - заявили в політсилі.