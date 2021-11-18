Куріння забирає в середньому 85 тис. життів українців на рік, - Ляшко

Сьогодні, 18 листопада, в світі відзначається Міжнародний день відмови від куріння.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю тих, хто курить відмовитися від цієї шкідливої звички. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку понад 8 млн людей у всьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. В Україні куріння забирає в середньому 85 тис. життів на рік", - наголосив голова МОЗ.

За словами Ляшка, безпечного куріння не існує.

"Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту та хвороб периферичних судин. Сьогодні почали з'являтись альтернативні способи вживання тютюну: електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну. Усі вони стають дедалі популярнішими серед підлітків. Проте такі пристрої не є безпечнішими. Куріння - це небезпечна для здоров'я звичка. Тому необхідно робити все можливе, аби далі зменшувати тенденцію до споживання тютюну. Зокрема серед підлітків", - додав міністр.

Голова МОЗ звернувся до нардепів з проханням якнайшвидше ухвалити в другому читанні антитютюновий законопроєкт №4358.

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