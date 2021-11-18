Матеріали Bellingcat вивчатимуть у межах розслідування, - Венедіктова

Слідчі органи вивчатимуть матеріали, викладені у звіті Bellingcat. Розслідування здійснюється.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Розслідування є, воно здійснюється, які ще допити проводитиме слідство, думаю, що краще вам запитати безпосередньо у ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках", - зазначила Венедіктова, відповідаючи на запитання про те, чи вивчатимуть українські правоохоронні органи матеріали розслідування в межах кримінального провадження і чи буде повторно допитано главу Офісу президента Андрія Єрмака.

"Усі матеріали (розслідування. - Ред.), які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому - вивчатимемо, долучатимемо", - додала генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що кримінальні провадження щодо "вагнергейту" було відкрито кількома правоохоронними органами. Потім ці справи були об'єднані і були передані, зокрема, в ДБР.

За її словами, всі вказівки прокуратури у рамках розслідування були влітку минулого року.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це промовляти - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури", - сказала генпрокурор.

Відповідаючи на питання про те, що особисто вона думає про припущення, які були зроблені в розслідування Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не можу говорити припущеннями та оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо".

Генпрокурор наголосила, що прокурорів було залучено до розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Я б не хотіла давати оцінки.... давайте дочекаємося якихось результатів", - сказала Венедіктова.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

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