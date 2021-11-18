Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення.

Про це голова ФДМ повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я собі ставив планку в 2 роки, я зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть продовжуватись і без мене. Вчора фейсбук нагадав, що два роки пройшло", - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що відставка не пов’язана з продажем заводу "Більшовик".

"Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана – це мої плани", - розповів Сенниченко.

"Я написав заяву, рішення приймає Верховна рада. Чекаємо на рішення. Я зараз працюю, команда працює. Коли буде голосування - не знаю. Пару місяців я відпочину. Треба відпочити перед наступними проєктами", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ