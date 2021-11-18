"Слуга народу" ініціювала виключення ресурсного законопроєкту з сьогоднішнього порядку денного Ради

За пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" знято з розгляду сьогодні проєкт Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.