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Ризик дефолту в Україні підскочив на 20% через ситуацію щодо "зеленого" кредиту ЄС

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Ризик дефолту в Україні підскочив на 20% через ситуацію щодо "зеленого" кредиту ЄС
П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 20% до 504,24 пункту після рішення уряду втрутитися в механізм виплати "зелених" єврооблігацій і заблокувати платіж на адресу компанії "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 504 пункту (станом на 16 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Росії котируються на рівні 100 пунктів. Відповідно ймовірність дефолту України міжнародні інвестори тепер оцінюють в 5 разів вище, ніж ймовірність дефолту Росії.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.

Топ коментарі

  • Герхард
    А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
    Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

    В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
    Это следующий пункт программы ЗЕ.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
  • Oljik
    Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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