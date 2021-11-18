Росія своїми діями добиває Нормандський формат, - Кулеба про публікацію МЗС РФ листування з Францією та ФРН. ВIДЕО

Оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів з Франції та Німеччини стосовно Нормандського формату вочевидь має на меті "добити" формат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що хотів би "саркастично пожартувати та потролити" з цього приводу, але "нічого доброго в цьому немає".

"Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно. підриває залишки довіри до себе. Тому, можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити Нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням РФ до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно ускладнює цю роботу, але вона продовжиться", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.