"Слуга народу" Забуранна про зняття з розгляду Ради ресурсного законопроєкту 5600: Там більше 10 тис. правок, тому його перенесли
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами нардепа, Погоджувальна Рада ВР має визначити, коли саме тепер законопроєкт буде винесений до сесійної зали.
Пояснюючи те, чому сьогодні ресурсний законопроєкт був знятий з розгляду Забуранна розповіла: "Ми перенесли його розгляд, тому що наразі ми розглядаємо важливі законопроєкти, зокрема 6297, який стосується реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського і виділяє у 2021 році три мільярди гривень для того, щоб вже почати виплати з 19 грудня тим українцям, які вакцинувалися двома дозами. Також є ще ряд важливих соціальних ініціатив. Ми знаємо, що до законопроєкту 5600 є більше 10 тисяч поправок, тому було прийнято рішення про перенесення його розгляду".