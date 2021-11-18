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Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко

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Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко
Депутата Київської міської ради, ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізовано внаслідок захворювання на COVID-19.

Про це повідомив сьогодні,відкриваючи пленарне засідання Київради, київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та очікуємо знову у нашій залі", - сказав Кличко,  у четвер.

Одночасно він закликав депутатів дотримуватися чинних правил карантину.

"І ситуація – трохи поменшала кількість захворювань (у Києві. – Ред.), але, проте, ситуація залишається досить складною", - додав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 в Києві померли 47 людей, виявили 1 483 нових випадки, - Кличко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Denis Vasetsky
    Как жалко бедняжку! Кстати, а шо там с многочисленными смертельными ДТП по вине бедолаги?
  • Ksenia VB
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