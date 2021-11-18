Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля селища Нью-Йорк і Мар’їнки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Впродовж поточної доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війну в Україні розв'язав і веде Путін, і Росії невигідно її припиняти, - заступниця глави Міноборони Маляр

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в Міноборони.