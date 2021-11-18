Реконструкція обласного онкодиспансеру завершується у Сумах, - ОДА
Про це повідомляє Сумська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" у будівлі головного корпусу майже повністю виконані роботи з заміни вікон, опорядження віконних скосів та входів у підвал, утеплення фасадів.
У колишньому нефрологічному відділенні провели нові комунікації, зараз перекривають дах, проводять внутрішню реконструкцію будівлі та бункеру під лінійний прискорювач. Персонал також чекає на лінійний прискорювач з комп’ютерним томографом для променевого лікування онкозахворювань.
За словами голови Сумської ОДА Дмитро Живицького, ремонтні роботи в онкологічному диспансері мають бути комплексними і якісними.
Під час реконструкції на території закладу також знесли 5 непридатних будівель, а по периметру встановлюють новий паркан.
Загальна вартість проєкту становила майже 10 мільйонів гривень. Кошти виділили з ДФРР та обласного бюджету.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.