Цукерберга викликали в Коростенський міськрайонний суд у справі щодо коментарів у фейсбуці

19 жовтня 2021 року Коростенський міськрайонний суд Житомирської області виніс ухвалу у справі про захист репутації у Facebook. Один із її пунктів: призначити відповідачем у справі засновника соціальної мережі Марка Цукерберга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ain.ua.

Позов, який розглядається у Коростенському міськрайонному суді, — про захист честі та ділової репутації, він пов'язаний із коментарями у Facebook. У нових судових рішеннях у цій справі, яку розглядають уже кілька років, ім'я позивача та відповідача приховані.

Але в ранніх рішеннях можна знайти, що позов подав Овруцький міський голова Іван Коруд, з приводу коментарів про себе та свою діяльність в Facebook, у судових документах цитують і текст цих коментарів.

Коруд звернувся до суду ще у липні 2019 року з вимогою визнати інформацію в коментарях недостовірною, яка принижує честь та гідність, а також зобов'язати відповідача видалити ці коментарі та спростувати інформацію.

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Як повідомляє sud.ua, позивач також подав клопотання про залучення до справи як відповідача власника сайту Facebook. І суд це клопотання задовольнив. Тож тепер Цукербергу доведеться відволіктися від створення метавсесвіту та з'їздити на засідання суду до Житомирської області.