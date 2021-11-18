Україна в ОБСЄ: Росія перетворює Азовське море на "внутрішнє озеро"

Росія продовжує використовувати свою військову присутність у тимчасово окупованому Криму для обмеження свободи судноплавства через Керченську протоку та поступового перетворення Азовського моря на своє "внутрішнє озеро".

Про це заявила місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська Федерація продовжує блокувати величезні морські райони у Чорному морі під приводом військових навчань, що порушує міжнародну торгівлю та навігацію. Використовуючи військову присутність у тимчасово окупованому Криму, РФ поступово перетворює Азовське море на своє "внутрішнє озеро", - наголосили в українській делегації.

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Її члени поінформували присутніх дипломатів країн-учасниць ОБСЄ про продовження обмежень свободи судноплавства через Керченську протоку, введених Росією.

"За інформацією з відкритих джерел, у жовтні 2021 року середня тривалість штучних затримок суден з Чорного моря до українських портів в Азовському морі, Маріуполі та Бердянську з боку РФ становила 34,5 години. Судна, що перевозили експортні товари у зворотному напрямку, затримувалися на виході з Азовського моря Російською Федерацією в середньому на 37,9 години", - повідомили українські дипломати.

Вони вказали на те, що у період з грудня 2018 року по грудень 2020 року через загрозу "азовського пакета" міжнародних санкцій проти російських портів на Азовському морі відбулося незначне зменшення середньої тривалості довільних затримок суден перед виходом з Азовського моря у Чорне море: якщо у 2018 р. ця затримка складала 79,5 год. на одне судно, то у 2019 р. − до 37,4 год., а у 2020 р. − 29,6 год. Однак за 9 місяців 2021 року цей показник "значно зріс до 39,7 годин на судно".

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В місії України при ОБСЄ закликали Російську Федерацію припинити агресію проти України та незаконну окупацію АРК та м.Севастополь, звільнити окремі райони Донецької та Луганської областей та відновити свободу судноплавства в Чорному морі, через Керченську протоку та в Азовському морі.