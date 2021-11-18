Глави МЗС країн G7 засуджують міграційну кризу та закликають Білорусь припинити агресивну кампанію, - заява

Міністри закордонних справ країн G7 та голова європейської дипломатії засуджують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні та закликають Білорусь негайно припинити свою агресивну кампанію.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер на сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник ЄС, засуджуємо організацію білоруським режимом незаконної міграції через свої кордони. Ці жорстокі дії наражають на небезпеку життя людей. Ми єдині в нашій солідарності з Польщею, а також Литвою і Латвією, які стали мішенню цього провокаційного використання незаконної міграції як гібридної тактики", - йдеться у заяві.

Глави МЗС закликають Білорусь припинити свою агресивну кампанію, щоб уникнути можливих жертв, а також надати змогу міжнародним організаціям доставити на кордон гуманітарну допомогу.

У заяві зазначено, що "дії білоруського режиму є спробою відвернути увагу від тривалого ігнорування міжнародного права, основних свобод і прав людини".

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