Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 28 співробітників спецслужб РФ, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке упроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Про це йдеться в указі №584/2021, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

В додатку фігурують 28 громадян Росії та України.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи припинення ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна.

До списку обмежень також внесено заборону входження іноземних невійськових та військових кораблів в українські води, заборону на видачу дозволів НБУ на здійснення інвестицій, припинення видачі дозволів на ввезення в Україну або вивезення з неї валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборону на передання технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності й позбавлення всіх державних нагород України.

Можуть також застосовуватись інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановленим чинним законом.

Раніше СБУ рекомендувала РНБО запровадити санкції проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

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