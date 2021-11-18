Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (оновлено)

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №6300 підтримали 322 народних депутати на черговому засіданні парламенту у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Метою Тимчасової слідчої комісії є дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні щодо смерті нардепа Антона Полякова (№12021100040002899, внесеного до ЄРДР 08.10.21), а також перевірка правомірності дій правоохоронних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція з'ясовує обставини потрапляння наркотиків в організм Полякова, - начальник поліції Києва Вигівський

ТСК має перевірити "хід розслідування правоохоронними органами України вбивства народного депутата України Антона Полякова", дії правоохоронних органів у даному провадженні та матеріали, експертиз та свідчень. Крім того, комісія може проводити самостійний збір інформації та свідчень, котрі стосуються смерті Полякова, та ініціювати у разі потреби питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Головою ТСК призначили Анну Скороход (""За майбутнє"), заступником голови Олександру Устінову ("Справедливість"). Також до складу комісії увійшли Анатолій Бурміч (ОПЗЖ), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Микола Величкович ("ЄС") та Сергій Шахов ("Довіра").

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я впевнений, що Полякова вбили. Справу хочуть зам'яти ті, хто до цього причетний, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.