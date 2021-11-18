Війна за сировину триває: ЄС обмежує експорт металобрухту

Пропозиція Єврокомісії може обмежити вплив Китаю на європейський ринок металобрухту.

Єврокомісія за результатами перегляду політики з транспортування відходів пропонує обмежити експорт брухту до країн, які не входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, країни, які не входять до ОЕСР, можуть імпортувати відходи (до яких належить брухт чорних металів, згідно з європейським законодавством) з ЄС за умови надання офіційного запиту країни-імпортера. При цьому імпортери мають довести, що переробка імпортних відходів здійснюється з дотриманням екологічних стандартів.

"Насамперед документ обмежує експорт лише до країн, які не входять до ОЕСР. Маються на увазі Індія, Пакистан, Малайзія, Індонезія, Єгипет, Росія і Китай. За підсумками 2020 року Індонезія, Пакистан і Єгипет сумарно імпортували з ЄС понад 5 млн т брухту. Це може бути справді серйозним ударом для металургії цих країн", – пояснив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко .

За оцінкою Єврокомісії, на експорт брухту до країн, які не є членами ОЕСР, припадає 25,56% від загального обсягу експорту брухту з ЄС. У 2020 році загальний обсяг експорту брухту з ЄС становив 22,6 млн т, або чверть всієї світової торгівлі брухтом. Запровадження обмежень може знизити обсяг пропозиції на світовому ринку брухту на 5-6 млн т.

Оскільки Туреччина є членом ОЕСР, наслідки цього рішення для неї можуть бути не дуже значними. Іншою ситуація є для Китаю, який членом ОЕСР не є. Цим рішенням Єврокомісія захищає себе від зростаючого впливу КНР на ринок брухту за допомогою екологічних стандартів.

Також європейські компанії-експортери пропонують зобов’язати проводити аудит поставок сировини на предмет відповідності екологічним стандартам. Ця умова може стати обов’язковою для експорту.

"Такий захід може бути певним технічним бар’єром, який блокуватиме експорт брухту з ЄС. Він також може виключити з числа покупців брухту трейдингові компанії, що може негативно позначитися на обсягах експорту", – зазначив Андрій Тарасенко.

Ще одним бар’єром може стати пропозиція щодо контролю обсягів експорту брухту до країни, які не входять до ОЕСР. Єврокомісія має намір залишити за собою право встановити заборону на експорт за конкретним напрямком, якщо зафіксовані різке зростання поставок, завдання шкоди екології або здоров’ю населення.

Європейська асоціація з переробки відходів раніше надіслала листа Єврокомісії, Європарламенту та Європейській Раді, в якому вказала на "потенційно катастрофічні наслідки загального обмеження експорту сировини".

Європейська сталеливарна асоціація EUROFER, навпаки, виступає за обмеження експорту брухту з ЄС до країн, які не відповідають екологічним стандартам Євросоюзу. На думку асоціації, запровадження обмежень може сприяти досягненню кліматичної мети зі скорочення викидів парникових газів у ЄС до 2050 року.