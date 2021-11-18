Матернова щодо угоди про асоціацію України та ЄС: Фон дер Ляєн бачить великий нереалізований потенціал

Угода про асоціацію України та ЄС пропонує набагато більше інтеграції, ніж ЄС та Україна були здатні досягти досі.

Про це повідомила керівник групи підтримки України в Європейській комісії, заступник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту підписання у 2014 році з остаточним набуттям чинності у 2017 Угоди про асоціацію з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі ми пройшли довгий шлях її реалізації. Я думаю, що було багато успіхів, але я також думаю, що загальний зміст, і наш президент сформулювала це дуже правильно, полягає в тому, що є величезні можливості для того, щоб йти ще глибше, ще далі. Цей документ – його політична та економічна частини – передбачає, як і пропонує набагато більше інтеграції, ніж ми були здатні досягти досі", - сказала Матернова.

За її словами, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн бачить великий нереалізований потенціал угоди, і запрошує і українську сторону, і свою команду докласти значно більше зусиль, щоб використовувати наявні можливості в повному обсязі.

"Наприклад, ми обговорювали внутрішній ринок у сфері цифровізації та телекомунікації. Ми також обговорювали факт того, що влітку ми почали, і Україна стала першою країною Східного партнерства, кібердіалог. Так само, як ми почали і продовжуватимемо вести діалог щодо так званого Зеленого курсу. Це форум, який очолюю я та віцепрем'єр Стефанішина", - пояснила Матернова.

Вона уточнила, що останнє засідання форуму відбулося у вересні поточного року в Києві, до цього було в Брюсселі, і наступний раунд буде в Брюсселі, найімовірніше, у січні наступного року. "Іншими словами, ми плануємо це робити на регулярній основі, щоб це був форум, у рамках якого ми можемо обговорювати необхідні зміни, які потрібні для Зеленого переходу, як і питання фінансування і таке інше", - розповіла Матернова.

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Вона наголосила, що фонд енергоефективності – це лише один із прикладів, один проект, який Єврокомісія розглядає як критично важливий, щоб допомогти Україні знизити енергетичну залежність. "Фонд енергоефективності дає результати вже прямо зараз. Майже 200 тисяч людей в Україні за два роки скористалися можливостями, які надає цей фонд. Я думаю, це непогано", - зазначила вона.

Водночас керівник групи підтримки України в Єврокомісії наголосила, що саміт Україна-ЄС, який відбувся 12 жовтня у Києві, був дуже добрим, "діловий саміт, який відбувся в дуже добрій атмосфері". "До того ж це був перший візит мого президента Урсули фон дер Ляєн в Україну на її нинішній посаді. Я думаю, що після труднощів, спричинених пандемією COVID-19 та запровадженими через це обмеженнями, було важливим здійснити цей візит. Я вважаю, що це був необхідний саміт, який надав можливість знову підтвердити глибину відносин між Україною та ЄС, зобов'язання, які ми маємо один перед одним і бажання працювати разом щодо низки спільних ініціатив", - сказала вона.

Матернова вважає, що яскравим прикладом є те, що після підписання на саміті Україна-ЄС угоди про спільний авіаційний простір відразу ж, буквально наступного дня, компанія Wizz Air оголосила про прямий авіарейс між Києвом і Брюсселем.

"І це чудово! Безпосередньо під час саміту ми також обговорювали поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС. І, звісно ж, під час саміту наші лідери знову підтвердили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Не було жодної драми. І це добре. Тому я і говорю – це був діловий саміт", - резюмувала вона.

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