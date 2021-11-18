Анонсовані "технічні переговори" з Білоруссю стосовно мігрантів - це не перемовини з режимом Лукашенка, - речник Єврокомісії Мамер

У Єврокомісії заявили, що анонсовані технічні перемовини з представниками влади Білорусі щодо повернення мігрантів додому і надання гуманітарної допомоги не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу сказав головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання литовського журналіста.

"Не стоїть питання про перемовини з режимом Лукашенка. Ми вчора оголосили, що будемо вести технічні перемовини з міжнародними агенствами і білоруською стороною, щоб сприяти поверненню додому людей, які перебувають на кордоні. Це буде предметом цих перемовин, як і, звісно, сприяння наданню гуманітарної допомоги мігрантам, які перебувають у Білорусі. Тож не йдеться про будь-які перемовини з режимом Лукашенка", - заявив Ерік Мамер.

Він додав, що щодо санкцій позиція залишається такою ж, як раніше.

Ерік Мамер прокоментував також запитання естонського журналіста про те, чи ЄС "надавав мандат" Ангелі Меркель для телефонних розмов з Лукашенком.

"Країни-члени, звісно, можуть мати двосторонні контакти, з ким забажають, це абсолютно нормально. Але, звісно, є і тісні контакти між Єврокомісією і країнами-членами", - відповів він.

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Як відомо, напередодні Ерік Мамер повідомив, що ЄК буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 17 листопада мала телефонні розмови щодо ситуації на білоруському кордоні з прем’єр-міністрами Латвії, Естонії і Литви, також президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом України Володимиром Зеленським, у розмові з останнім йшлося також про енергетичні питання.

Також напередодні Єврокомісія оголосила про надання 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.