Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представниця Єврокомісії Матернова

Наразі Європа перебуває не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку у відносинах з Україною, і консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомила керівник групи підтримки України в Європейській комісії, заступник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу", - сказала вона.

Матернова додала, що водночас, "доки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми і таке інше ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою".

Водночас вона не погоджується з думкою про те, що нинішнє керівництво України саботує європейську інтеграцію України.

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"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався у справах. Відносини з ЄС – це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС", - пояснила Матернова.

На її думку, зараз між ЄС та Україною є набагато більше спільної роботи та реальна щоденна взаємодія щодо низки різних секторів.

"Я не відчуваю, що взаємодії поменшало. Я думаю, що у відносинах з Україною ми маємо ставити перед собою видимі орієнтири, яких потрібно намагатися досягти. Як це було, наприклад, у процесі безвізового діалогу - у нас була низка кроків, які ми мали зробити, і ми їх зробили. Результат усім відомий – українці з біометричними паспортами можуть без віз їздити до країн ЄС. Я думаю, що наразі ми маємо сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації

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