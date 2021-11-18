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У МОН планують модернізацію професійно-технічних училищ

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У МОН планують модернізацію професійно-технічних училищ
Брак молодих фахівців у робітничій сфері призводить до зменшення інвестиційної привабливості України, запевняють представники бізнесу. Нині на ринку значний попит на технічні спеціальності, проте молодь цим напрямком майже не цікавиться.

Генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік зазначила, що в Європі такий показник сягає 60%.

"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", – сказала Ірина Шумік.

МОН України затвердило програму з розвитку професійної освіти

Рік тому Міністерство освіти затвердило стратегію з розвитку професійної освіти в Україні, в її рамках розроблена програма заходів як на національному, так і на регіональному рівнях. В першу чергу, планується створення ефективної мережі закладів і модернізації профтехучилищ, що вже існують.

Ірина Шумік зазначила, що у вересні на колегії схвалили методичні рекомендації оптимізації мережі закладів професійної освіти. Протягом весни і літа їх пілотуватимуть в семи регіонах, в таких областях:

  • Вінницькій;
  • Полтавській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Чернівецькій;
  • Рівненській;
  • Львівській.

"І за результатами цього пілотування будуть напрацьовані плани до створення ефективної мережі", – сказала генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України.



Топ коментарі

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
  • Мистер Икс 00711c20
    Шо ,будут сразу на польском учить ???
  • Влад Курипко
    наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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