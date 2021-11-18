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Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"

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Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"
В Кремлі відповіли на перестороги США щодо можливості прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія "не становить ні для кого загрози, розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами".

"У разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Ну, говорячи про опонентів, я (маю на увазі. - Ред.), насамперед, НАТО і сили НАТО, які дуже і дуже активно і наполегливо діють у безпосередній близькості від наших кордонів, чи то повітря, чи то вода, чи то суша. Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.

Також читайте: Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков

Топ коментарі

  • Andriy
    Значить становить
  • Имярек
    Та канєшна-канєшна, ми вам вєрім, курви...
  • Lada2014
    И для Крыма не представляла и для Донбасса ..и для Грузии . Да и сейчас с « беженцами» полякам проблемы создаёт. А так миролюбивая ж рашка..
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