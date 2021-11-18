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Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба

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Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба
МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".

"Чергова важлива для платформи подія сталася вчора. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини у Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет, очікуємо на прийняття в грудні на сесії Генасамблеї", - повідомив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

"Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС України підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, сприятиме організації та спільному проведенню заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи…", - додав міністр.

"Сьогодні на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на справді світову справу", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    "Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
    "Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
    "Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
    "Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

    Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
  • Vladimir T fd7dc273
    Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
    Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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