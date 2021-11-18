Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців". Якщо хтось "злив" - має понести відповідальність, - Разумков

Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в четвер.

"Якщо немає, чого приховувати, можна прийти і відповісти в рамках чинного законодавства і тих можливостей та обмежень, які накладає державна таємниця. Я впевнений, що можна сказати багато про що та зняти велику кількість питань, які сьогодні існують у зв’язку із розслідуванням Bellingcat та роботою ТСК", - зазначив Разумков.

За його словами, тепер і правоохоронні органи, і ТСК повинні розібратися із інформацією про зрив спецоперації.

"Якщо хтось, вибачте за сленг, "злив" роботу наших спецслужб, ця людина повинна понести відповідальність згідно зі 111 статтею Кримінально-процесуального Кодексу України - державна зрада", - додав нардеп.

Відповідаючи на питання, чи просили його з Офісу Президента під час перебування на посаді спікера ухилятися від теми "вагнерівців", політик зауважив: "Ні, мене ніхто про це не просив. Думаю, багатьом не подобалося, що це питання було в інформаційному порядку денному. Але до мене безпосередньо ніхто не звертався. Однак я і не мав реальної інформації про те, що відбувалося, тому що не був долучений ні до спецоперації, ні до її обговорення".

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.