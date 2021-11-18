Опубліковано документи спецоперації щодо "вагнерівців": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

Документи вона опублікувала на своїй сторінці в фейсбуку та розповіла про них у відеоролику, передає Цензор.НЕТ.

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Соколова опублікувала два документи.

Перший, доповідь від 22 червня 2020 року начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану про те, що розвідка отримала документи та інші дані щодо 151 громадянина РФ стосовно їх участі у бойових діях проти України. Також в доповіді Бурба пропонує і детально описує проведеня спецоперації "АВЕНЮ", яка мала на меті захоплення та вивезення на територію України громадян РФ, які скоїли воєнні злочини проти України. Крім того, Бурба просить Тарана санкціонувати проведення данної операції.

Другий документ, звіт від 4 серпня 2020 року про проведення спецоперації "АВЕНЮ" на ім'я начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби від начальника спеціального резерву ГУР МО полковника Юрія Семенюка. У звіті детально описується проведення спецоперації, та повідомляється, що вона вцілому коштувала 719,3 тис. грн.

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"Внутрішні документи. Зрада "воєнно-політичного керівництва". #Вагнергейт Рік брехні. З вуст перших осіб держави в очі суспільству з екранів ТБ. Плівки вербування. Повна картина зриву. Зрештою визнання Президентом, мол "ну да била, але нас обманув Олександр". Далі торги з журналістами Белінгкет, як на базарі. Коли випускати, може не треба зараз, давайте "після свят". Паралелельно тиск з боку опозиції щодо вагнеру у стінах ВР. Збір ТСК під головуванням провладної Безуглої. Смішні, процензуровані висновки ТСК, мовляв "ніхто нє віноват", від яких соромно навіть самій головуючій Безуглій. Ховалася днями в туалеті ВР, а потім тікала від нашої знімальної групи Соромно. Покажемо у випуску сьогодні цей марафон. Паніка в Офісі Президента. Тиск на ексголову ГУР і учасників спецоперації з боку СБУ. Ніч придумавання версій кого ж зробити цапом відбувайлом аби відвернути увагу від Єрмака. Який так, версія оп щодо того що не мав повноважень, цілком логічна. Не мав. Як і не мав і не має повноважень щодо інших напрямків його "смотріння". Якби ця спецоперація була зірвана в США, то ті, хто в цьому винний позбулися б посад, а верховне головнокомандування в образі Президента вже сиділо на он-лайн слуханнях щодо імпичменту. Нижче документи, які мені підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому. Ми ретельно вивчили їхні вміст. І хочемо поділитися ними із вами. Вважаємо їх оригінальними. Тому наважилися опублікувати. На документах ми затерли позивні учасників спецоперації з боку України. Не знаємо хто ці люди. Але зробили це в цілях їхньої подальшої безпеки. Опублікованих нижче документів ви не бачили ніде. Вони публікуються вперше. Сподіваюся - стануть ще одним аргументом в бік організації чесного розслідування, яке можете каталізувати тільки ВИ. Ви - громадянське суспільство.#Вагнергейт - одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті. А ще "Вагнер" - лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили...", - розповіла про документи Соколова.













