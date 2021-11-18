Кива здав два нагородні пістолети, - Нацполіція

Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї нардепу ОПЗЖ Іллі Киві анульовано.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дозвіл анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя".

На підставі зазначеного наказу Міністра внутрішніх справ України був складений висновок про анулювання дозволів Іллі Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений Головою Національної поліції України.

Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

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