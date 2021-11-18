Однорічна дитина сирійських мігрантів померла в лісі на польско-білоруському кордоні
10 02899
Однорічна дитина сирійської пари померла в лісі біля польсько-білоруського кордону.
Про це у Twitter повідомили Рятувальники Польського центру міжнародної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники отримали повідомлення про людей у лісі, які потребують допомоги. На місці виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.
"Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка рвана рана на руці, а у жінки колота рана на гомілці. Їхня однорічна дитина померла в лісі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що люди пробули в лісі 1,5 місяця.
Видання Polsat News повідомило, що померла однорічна дитина сирійської пари.