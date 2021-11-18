Країни НАТО повинні оцінювати Україну за її власними здобутками, а не крізь призму Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників у НАТО не дивитися на Україну через призму їхніх відносин з Росією, а оцінювати її за власними здобутками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

Голова МЗС зазначив, що у всіх офіційних документах та коментарях адміністрації США Джозефа Байдена щодо України відзначаються нещодавні успіхи, серед яких - запуск реформи судової системи та забезпечення макрофінансової стабільності країни.

Міністр висловив впевненість, що реформи триватимуть і Україна відповідатиме всім необхідним критеріям для вступу в НАТО та ЄС.

"Водночас не варто закривати очі на "слона у кімнаті". Деякі союзники НАТО досі бачать Україну через призму їхніх відносин з Росією. Звертаючись до них, я знову і знову наголошую: оцінюйте Україну за її власними здобутками, а не крізь призму Росії", - наголосив Кулеба.

"Якщо вони змінять підхід, ситуація також суттєво зміниться на користь України. І ми над цим працюємо", - додав міністр.

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