Апеляційний суд збільшив розмір застави водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові, до 3 млн 178 тис. грн

Харківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході.

Про це повідомили в пресслужбі Харківського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційна скарга задоволена частково. Застава визначена у сумі 3 млн 178 тис. грн. В іншій частині ухвала слідчого судді без змін", - повідомили у пресслужбі.

Прокуратура вимагала збільшити заставу, під яку підозрюваний може вийти із СІЗО, до 10 млн грн. Захист заперечував, називаючи цю суму непомірною.

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Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

12 листопада суд обрав стосовно водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року з можливістю внесення застави в сумі 340,5 тис. грн.