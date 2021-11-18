Розстріл Майдану: суд дозволив допит по відеозв'язку вивезених в ОРДЛО ексберкутівців

Святошинський районний суд Києва дозволив провести допит по відеозв'язку ексберкутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, обвинувачених у розстрілі Майдану. Вони перебувають у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Захист ексберкутівців просив суд дозволити дистанційну участь своїх підзахисних у судовому засіданні. Ексберкутівці, ймовірно, зараз перебувають на окупованих територіях Донбасу.

Суд відмовив у цьому клопотанні. Але разом з тим дозволив на стадії допиту залучити обвинувачених по відеозв'язку.

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"Суд надає стороні захисту можливість відповідно до встановленого порядку дослідження доказів на стадії допиту обвинувачених реалізувати право обвинувачених Зінченка, Аброськіна і Янішевського за їх бажанням дати свідчення суду щодо пред'явленого звинувачення в будь-який прийнятний для них спосіб. У тому числі, з використанням технічних засобів дистанційного відеозв'язку за умови можливості їх ідентифікації", - оголосив рішення суддя Сергій Дячук.

У той же час, суд відхилив прохання захисту допитати по відеозв'язку "грузинських снайперів", які нібито є свідками подій на Майдані.

Наступне засідання суду призначено на 24 листопада.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.