До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

Останні три-чотири дні смертність від COVID-19 в Україні не зростає, проте однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, не можна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Національної академії наук.

"Голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, член-кореспондент НАН України Ігор Бровченко зазначає, що до кінця року офіційне число жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч, а реальні цифри смертності щонайменше вдвічі вищі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, щонайменше останні три-чотири дні смертність від COVID-19 в Україні не зростає, проте однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад не можна.

"Але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності", - зазначив Бровченко.

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