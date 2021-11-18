Київрада закликала ВР і президента не ухвалювати закон про столицю без обговорення з киянами

Київська міська рада звернулась до Президента і Верховної Ради щодо ситуації навколо законопроєкту "Про місто Київ – столицю України".

Про це заявив депутат від фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи щодо проєкту рішення, депутат наголосив, що всупереч ч. 5 ст. 140 Конституції законотворці намагаються на власний розсуд обмежити спроможність Києва керувати своїми районами, встановлюючи унікальні механізми затвердження на рівні Кабінету Міністрів України переліку та меж районів всередині столиці.

"Намагання встановити на рівні закону розподіл повноважень на міському та районному рівнях є антиконституційним прямим втручанням у повноваження Київської міської ради. Новий закон про столицю України не повинен порушувати конституційних прав мешканців Києва та принципів місцевого самоврядування. Для збереження місцевого самоврядування та забезпечення прав мешканців столиці України ухвалювати новий закон про місто Київ потрібно з дотриманням усіх вимог щодо громадського обговорення та належної експертизи, з дотриманням точного виконання норм статей 140-146 Конституції України", – розповів Дмитро Білоцерковець.

Він додав, що у бажанні будувати європейську столицю все повинно відповідати ключовим європейським принципам місцевого самоврядування. Депутатський корпус наполягає, щоб законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був направлений на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

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"Європейська хартія місцевого самоврядування визначає, що у процесі планування та прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, мають проводитися консультації своєчасно та належним чином. Проте територіальна громада міста Києва позбавлена можливості на консультації, а власне законопроєкт було презентовано за два дні до його ухвалення профільним парламентським комітетом", – зазначив Дмитро Білоцерковець.