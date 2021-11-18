"Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - Кличко

Законопроєкт про розмежування повноважень мера та глави КМДА суперечить Конституції.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ще в 2003 році Конституційний суд виносив рішення, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Якщо виконавча і законодавча влада об’єднані, то мер, якого люди обрали з його програмою, має можливість реалізовувати те, що пообіцяв", - нагадав Кличко.

Також мер столиці озвучив ризики, які несе цей законопроєкт.

"По-перше, він суперечить Конституції. І ми будемо оскаржувати його і звертатися до киян. Звертатись з простим питанням: ви хочете, щоб вам призначали владу згори? Чи хочете мати демократичне право обирати владу в своєму місті? Я переконаний, що кияни хочуть обирати людину, яка відповідатиме перед ними за зміни у їх будинку, мікрорайоні, районі, місті. А не щоб їм спускали згори призначенця Банкової. По-друге. Якщо наміри, які декларують сьогоднішні депутати Верховної Ради чи їх головнокомандувачі щодо продовження реформ - щирі, то в Конституції зрозуміло прописано, що Україна рухається в європейському напрямку розвитку. І нам потрібні європейські закони, нам потрібні європейські стандарти життя. Тоді у мене ключове питання: а куди ви так біжите з такими недолугими "законопроєктами"? Що ж вам так ззаду пече?", - пояснив Кличко.

За його словами, не можна писати і ухвалювати закони, керуючись політичною доцільністю, чиїмись політичними інтересами.

"А в даному випадку йдеться про наступ на місцеве самоврядування, яке у будь-якій європейській сучасній державі є фундаментом демократії. Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - підсумував Кличко.

Інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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