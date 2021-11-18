Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО
Про це він сказав журналістам телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було. Тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів. ... Держава свою оцінку дала. ... На підставі рішення ТСК треба і далі рухатись", - сказав Тищенко.
Він зазначив, що знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком, за пропозицією якого, як свідчить розслідування Bellingcat, було відкладено проведення спецоперації, вже понад 30 років.
"Він патріот, він людина - на 300% українець. Я знаю, як він думає, про що він мріє, і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада", - заявив Тищенко.
"Це не блискуча, це не спецоперація, і вона не сталася", - додав він.
Результатам розслідування Bellingcat Тищенко не довіряє.
"Якщо все в суді буде з’ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він.