Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін
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Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні для тиску на Мінськ.
Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін, виступаючи в четвер на розширеному засіданні колегії МЗС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - сказав він.
При цьому, зазначив Путін, західні країни забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.
Крім того, президент РФ вважає неприпустимим ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на кордоні цієї країни з Білоруссю.